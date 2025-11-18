Ivušić se morao vratiti u Split, upitan je za Jadranski derbi? Evo što se dogodilo

Podijeli :

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver

Reprezentativac Hrvatske morao se ranije vratiti u Split.

Golman Hajduka Ivica Ivušić nije ostao s reprezentacijom Hrvatske nego se vratio u Split jer je nešto “osjetio” u predjelu pubične kosti. To je svojevrsna mjera predostrožnosti jer to može biti nezgodna ozljeda.

Ivušića čekaju pregledi koji će utvrditi koliko će, i hoće li uopće biti potrebna stanka, piše SN.

Ivušićev nastup protiv Rijeke je sad pod znakom upitnika, ali su na Poljudu optimistični obzirom da sve informacije govore kako ne bi trebalo biti ništa ozbiljnije.