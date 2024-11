Ivković: Dinamo je odgovoran za Petkovićevu situaciju, nije korektno prema Daliću

Podijeli :

Ulrik Pedersen/Cal Sport Media via Guliver

Iza nas je 12. kolo SHNL-a, a slavlja Dinama i Rijeke te prvi poraz Hajduka zgusnuli su situaciju na vrhu ljestvice.

Tomislav Ivković u HRT-ovoj emisiji Stadion ponovo je analizirao aktualnosti hrvatskog nogometa, a posebno je zanimljiva bio njegov komentar na događanja u Dinamu.

“Šibenik je pozvao Dinamo na gozbu, a Dinamo je to najbolje iskoristio. Otkad je došao Bjelica, Ademi igra po poluvrijeme, ali to poluvrijeme leti, oko njega se u prvom dijelu sve vrtjelo i onda su se uz njega igrači dizali. U drugom dijelu, kad je Šibenik stavio dva klinca, imali su toliko prostora i uz ulazak Kačavende, koji je bio ključan, priveli su utakmicu kraju. Kulenović je sve sigurniji s momčadi, on i Petković igraju na različite načine, Dinamo će ti uvijek stvarati šanse i on to koristi“, rekao je pa nastavio o ozljedi Brune Petkovića.

“Nije normalno trenirao od Monaca, nema smisla niti da ide u reprezentaciju, htjeli bismo ga pripremati za Rijeku, za prvu utakmicu nakon stanke, da nam može pomoći u tih zadnjih sedam utakmica. Predsjednik Zajec je pričao s izbornikom. On će se pojaviti u reprezentaciji, ali ako je malo pameti, neće igrati. Od prve minute neće sigurno igrati u Bratislavi, vidjet ćemo hoćemo li ga koristiti.

Sve što se dogodilo je u najmanje ruku nekorektno prema Daliću. Da je pameti, Petkovića ne treba ni zvati. Bjelica je znao da je Zajec pričao s Dalićem i znajući za to bio je nekorektan i nije smio izaći na način na koji je izašao. Klub je odgovoran za Petkovićevu situaciju, a ne reprezentacija.

Kad gledamo minutažu u zadnjim utakmicama, to su minimalne minutaže, onda bi možda bilo bolje da se odmara i priprema. Bjelica je rekao da 40 dana nije u pravom treningu. To su situacije koje treneri rješavaju međusobno, ovakvi repovi su nepotrebni“, zaključuje Ivković.