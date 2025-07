Ivanušec za SK: Volio bih opet zaigrati za Dinamo! Bilo mi je teško, sad želim uživati u nogometu

Podijeli :

Od Varaždina, Lokomotive, Dinama pa do Feyenoorda i sada grčki PAOK. Put je to koji je prošao Luka Ivanušec. A više o tom putu rekao je našoj Ines Švagelj s kojom je pričao. Otkrio je za Sport Klub što očekuje od avanture u Grčkoj, bi li se jednom vratio u Dinamo te je li bilo kontakta s maksimirskim klubom.

Novo poglavlje, možemo reći i novi početak. Posudba u grčki PAOK iz Feyenoorda. Kako je došlo do toga?

“Menadžer mi je došao s tom ponudom. Mislim da je to idealna stepenica za novi početak s obzirom da u Feyenoordu nisam bio zadovoljan minutažom, odlučio sam se za PAOK. Ekipa je dobra, igrat će Europu. Mislim da je ovo jako dobra stepenica za taj novi početak.”

Koji su tvoji osobni ciljevi, ali i momčadski s PAOK-om? Rekao si i da nisi bio zadovoljan minutažom u Feyenoordu, očekuješ li u PAOK-u veću minutažu i kako vidiš konkurenciju u momčadi?

“Konkurencija je velika. Kvalitetni su to igrači, igrači koji su igrali u inozemnim klubovima tako da je sigurno velika konkurencija. Ali opet, moji osobni ciljevi su da imam što više minuta, da igram. I naravno, momčadski da se borimo za prvo mjesto s obzirom i na to da je ove godine 100 godina postojanja kluba. Jako je bitno da probamo biti prvaci.”

Jesi li pratio PAOK ili grčku ligu i prije? Pratimo je na Sport Klubu, pratit ćemo i tebe dalje…

“Nisam pratio baš grčku ligu, ali pratio sam grčke klubove u europskim natjecanjima, u Europskoj ligi i Ligi prvaka.”

Vjerujem da si se čuo i s Dejanom Lovrenom koji je igrač PAOK-a ili s Kotarskim koji je dugo branio za PAOK, sada je u danskom Kopenhagenu. Što su ti oni rekli, jesu li ti savjetovali nešto pametno?

“Čuo sam se s Dejanom, on me zvao kad su krenuli pregovori. On mi je rekao sve najbolje o klubu, da je velik klub, ozbiljna ekipa, dobar trener. S Kotarskim sam isto popričao, vezano i za stvari izvan nogometa, što se tiče i grada i kvalitete života. Bilo mi je jako bitno njihovo mišljenje i pomogli su mi u mom odabiru.”

Koja su tvoja očekivanja od grčke lige, znamo da je to napeta liga, imaju i fanatične navijače, ali na to si navikao i u Nizozemskoj, znamo da su tamo navijači isto glasni i da rade jako dobre atmosfere?

“Navijači su fanatični, meni to odgovara jer volim kad je naboj. Očekujem tešku ligu, svi su rekli da se liga diže, tu su Olympiacos, Panathinaikos, AEK… Definitivno će biti zahtjevnih utakmica, ali kažem, pucat ćemo na prvo mjesto i probat biti prvaci.”

PAOK ima i opciju otkupa ugovora od Feyenoorda. Što bi se trebalo sve poklopiti da kažeš ‘da’ PAOK-u i da tu ostaneš?

“Mora se poklopiti jedna dobra sezona, da to bude dobro i individualno i momčadski i da budem zadovoljan i ponovno uživam u nogometu, a onda ćemo vidjeti dalje što ćemo i kako ćemo.”

U ovom trenutku ne uživaš u nogometu ili?

“Kažem, prošla godina je bila jako teška i nije bilo toliko minuta. Jednostavno, nije bilo tog uživanja. Tu sam da imam taj novi početak i da konačno krenem raditi ono što volim raditi najviše i da uživam u tome.”

Koliko to psihički utječe na nogometaša, da zna da je na klupi, da ima malu minutažu, trener mu ne daje priliku… Kako je to utjecalo na tebe?

“Pa to je bilo prošle godine, dosta teško, prvi put sam se susreo s tim u karijeri da nema puno minuta, da si većinom na klupi. Tako da, psihički to je bilo dosta teško, ali iz svega se izvuče neka pouka. Tako sam i ja izvukao neku pouku i očvrsnuo neki svoj karakter.”

Koliko je i ozljeda utjecala na tebe?

“Naravno, i to se poklopilo. Sigurno da kad imaš ozljedu, kad nisi u ekipi dva mjeseca, izbaci te iz ritma pa ti se dogodi nova ozljeda, i to je uzelo sigurno jedan danak. Ali eto, sad sam tu, novi početak i samo sam na to fokusiran.”

Došao si u Feyenoord kad je trener bio Arne Slot, on te jako htio dovesti. Sada je trener Liverpoola, s Redsima je osvojio i Premier ligu. Kako si ga ti doživio?

“Definitivno jedan top trener. U početku je sve krenulo dobro i za mene osobno, a za njega se nema što reći, mislim da rezultati govore sami za sebe. Uvijek se znalo u ekipi tko što treba raditi, fantastičan psiholog i mislim da je sve ovo što mu se događa apsolutno zasluženo.”

Je li kod njega red, rad i disciplina ili malo i opuštanja nekad?

“Pa ima malo i opuštanja, kažem, dobar je psiholog i točno zna kad što treba ekipi tako da zna prepoznati i osjetiti kad treba jedno, a kad treba drugo.”

Onda je došao Brian Priske, tu je krenuo tvoj ‘pad’, tj. manja minutaža. Što se tu događalo, zašto te trener nije stavljao?

“Pa jednostavno nakon te ozljede, igrači su igrali jako dobro, nametnuli su se, bilo se tu teško vratiti. Došao je Priske, ekipa je bila formirana, teško se bilo tu uklopiti, iako smatram da je bilo više prilika za minute. Jednostavno, to je moje mišljenje.”

Ove godine Feyenoord je preuzela nizozemska legenda Robin van Persie. Kakav je on izbliza, osobno, je li ti savjetovao nešto što ti je pomoglo u karijeri?

“Jako discipliniran, bitno mu je da se poštuju sve stvari unutar i izvan kluba. Dobar trener, voli intenzitet, sve se na treningu radi maksimalno, takav je bio i igrač i sve to pokušava prenijeti na ekipu i na mlađe igrače. Mislim da je on jako dobar trener za Feyenoord.”

Što ti je rekao kad si mu rekao da odlaziš u Grčku? Je li to bio možda njegov savjet tebi, da pronađeš neku novu sredinu, nađeš ponovno sam sebe i to uživanje u nogometu kao što si rekao?

“Nije mi dao taj savjet, ali mislim da se već mjesec, dva znalo da sam bio na izlaznim vratima i da sam tražio nešto novo. I on je bio svjestan tog da ću tražiti priliku negdje drugdje, jer tamo se već ekipa formirala i teško je tu ući unutra ponovno kad se napravi ekipa od 15, 16 ili 17 igrača.”

Koliko znače i te promjene trenera, ti si ih u Feyenoordu u dvije godine promijenio trojicu?

“Pa dobro, mislim da se svi igrači prilagode tome što nosi novi trener, upoznaš se sa zahtjevima i jednostavno se prilagodiš.”

Prije dvije godine otišao si iz Dinama u Europu, u jaču ligu, u Nizozemsku. Kada pogledaš unatrag, je li to bio pravi trenutak za otići iz Dinama u neku jaču ligu?

“Pa mislim da je, ne žalim za tim odabirom, naučio sam dosta toga. Tad je jednostavno bio trenutak, htio sam nešto novo, igrati u inozemstvu i mislim da je bilo idealno vrijeme za ići van.”

Da si ostao još godinu u Maksimiru, bi li bilo prekasno?

“Mislim da možda i bi. Naučio sam dosta stvari u Feyenoordu bez obzira što nije završilo onako kako sam htio, ali naučio sam puno više, što je zapravo profesionalizam, koliko se jače radi, koliko se vodi računa i o radu koji nije samo na terenu, koliko se radi izvan terena. Naučio sam dosta toga.”

Koliko je bilo teško prijeći iz HNL-a u nizozemsku ligu, je li ti nešto bio možda šok? Da se nešto tamo radi, a ovdje ne?

“Sve je puno brže, sve je puno većim intenzitetom, to je bila jako velika razlika. Baš je jako velika razlika u intenzitetu i brzini nogometa.”

Što bi rekao za sebe, koje su tvoje odlike kao nogometaša?

“Rekao bih da imam dobru igru jedan na jedan, dobro pozicioniranje u međuprostoru, uvijek se mogu okrenuti s loptom prema naprijed, ofenzivan sam i eto, to bih izdvojio kod sebe.”

Znamo da u javnosti uvijek postoje šuškanja i nagađanja. Dinamo. Je li bilo išta tu oko tvog mogućeg povratka u Maksimir i što kažeš na eventualan povratak u Dinamo?

“Na zimu je sve bilo dogovoreno, ja sam s Dinamom dogovorio sve, u tom su se trenutku u Feyenoordu u dva dana ozlijedila petorica igrača, oni su stopirali posudbu. Što se tiče ovog ljeta, puno se pisalo, jako puno neistina i laži, nije bilo nikakvog kontakta ovog ljeta.”

Pogađaju li te takve stvari, medijski napisi? Znaš da se možeš obraniti, ali nekad možda i ne trebaš? Čitaš li uopće?

“Dovode u neke neugodne situacije, ali to je tako. Uvijek će ljudi nešto pisati, ali nije bilo veze s nikakvom istinom sad. Događa se da ljudi mogu misliti o tebi, on je ovakav, on je onakav, ali nije bilo istine. Ma ja to samo pustim, nije da mene to pogađa nego se jednostavno stvara kriva slika o svemu.”

Znači čitaš i pratiš?

“Ma nije da pratim, ali jednostavno nekad ti nešto iskoči, netko te pita što se to piše, nekad ni ne znam što se piše pa mi prijatelj pošalje i pita je li to istina, ali naravno da nije.”

Feyenoord je stopirao to na zimu s Dinamom, zamjeraš li im ili shvaćaš tu situaciju, tako je kako je?

“Pa tako je, kako je. Oni su imali potpuno pravo da kažu da ne žele pustiti, ja sam ipak Feyenoordov igrač. Za mene osobno, mislim da bi bilo bolje da sam došao u Dinamo i htio sam doći, bilo je sve riješeno. Mislim da bih dobio ponovno na samopouzdanju, vratio bih se bolji, ali eto tako se poklopilo.”

Misliš li da bi u Dinamu imao mjesta u toj momčadi koja je bila prošle sezone? Da bi imao tu veću minutažu?

“Pričao sam s ljudima u Dinamu i sigurno su me vidjeli u ekipi, ili u veznom redu ili na krilu. Ne bih dolazio da nisam osjetio od njih da me ne žele.”

U jednom intervjuu rekao si da kao svog nasljednika vidiš Luku Stojkovića. Veliki je talent, a meni osobno čini se da je i jak karakter?

“Da, on je došao taman kad sam ja odlazio, odradili smo par treninga zajedno. Oduševio me prošle sezone, imao je jako dobru sezonu i sad odlaskom Baturine mora netko od mlađih preuzeti da vodi Dinamo ove sezone, a mislim da je on trenutno najbolji mladi igrač.”

Kako vidiš odlazak Martina Baturine u Como? Znamo da je to talijanski prvoligaš koji se sad pojačava, izgleda da misle ozbiljno… Je li to isto bio pravi trenutak da Baturina ode iz Dinama?

“Mislim da je. Mislim da je već prerastao hrvatsku ligu i da se pomalo i zasitio. Mislim da je idealan trenutak i za njega i mislim da je odabrao najbolji mogući klub. Nije otišao u neki top top klub, ali je otišao u idealan klub za njega. Como koji će se sigurno ove sezone boriti da uđu u neko europsko natjecanje i stvaraju jako dobru ekipu i imat će Fabregasa za trenera i mislim da s njim može jako puno napredovati.”

Vidiš li se ti u opet u plavom dresu, ili je to zasad na čekanju?

“Jednog dana sigurno da bih volio opet igrati u Dinamu. To je moj klub, dinamovac sam, pratim svaku njihovu utakmicu koliko god mogu, tako da jednog dana bih se volio vratiti tamo.”

Rekao si pratiš što se događa u hrvatskom nogometu. Prošle sezone Dinamo doprvak, Rijeka prvak, Hajduk treći. Što je to nedostajalo Dinamu prošle sezone, osim naravno malo bodova?

“Pa da, na nekim manjim utakmicama su izgubili to prvenstvo, možda im je nedostajalo tog zajedništva. Meni je bilo iskreno najzanimljivija sezona za praćenje dosad. I drago mi je da je tako, da je HNL ponovno postao napet, da nema više tog da je deset kola prije kraja netko prvak. Baš sam ja prošle sezone uživao pratiti to sve.”

Iz perspektive nekog tko trenutno ne igra u hrvatskoj ligi, je li liga kvalitetnija ili je samo zanimljivija? Jesu li ostali postali malo lošiji ili je liga ipak bolja?

“Mislim da je liga kvalitetnija, mislim da sve ekipe imaju kvalitetu i više nitko nikog ne može dobiti lagano. Vratilo se dosta igrača u HNL koji su bili u inozemstvu tako da tu vidim da je liga kvalitetnija i da su momčadi kvalitetnije.”

Velika stvar za hrvatski nogomet je naravno povratak Zvonimira Bobana u Dinamo. Bilo je tu puno rotacija, otišli su Petković, Ademi, Ristovski, Baturina, otišlo je dosta igrača, a i došlo ih je puno. Kako vidiš taj Dinamo, top ili flop?

“Jedna cijela generacija je otišla, zna se kakve su uspjehe napravili, a Dinamo se okrenuo malo više mladim igračima, igračima iz HNL-a, ima tu i stranaca sad. Mislim da će biti dobro, da će biti igrača koji se trebaju razvijati, ali opet mislim da imaju dobru kvalitetu i da će dobro izgledati ove sezone.”

I dalje si najmlađi strijelac u povijesti Vatrenih. Misliš li da ćeš se kroz dobre igre u PAOK-u izboriti za to svoje mjesto kod Zlatka Dalića? Znamo da nisi igrao od Eura prošle godine i one Italije u Njemačkoj?

“To mi je isto bio jedan od motiva dolaska u PAOK. Da imam što više minuta i dobro igram, da se svojim igrama probam ponovno nametnuti izborniku i da se vratim u reprezentaciju.”

Koliko ti znači igrati za reprezentaciju?

“Predstavljati svoju državu za to igraš i treniraš svaki dan i mislim da je to nešto najviše što možeš postići u svojoj karijeri.”