Ivanušec nije imao sreće s povratkom u Dinamo: ‘U tom trenutku sve je izgledalo kao gotova stvar’

Podijeli :

Tom Bode via Guliver Images

Luka Ivanušec ušao je u igru u 85. minuti utakmice u kojoj je njegov Feyenoord svladao Milan 1:0 u play-offu Lige prvaka, zamijenivši strijelca Igora Paixãa. Iako prijelazni rok u Hrvatskoj traje do ponedjeljka, 17. veljače, definitivno je otpala mogućnost da se Ivanušec vrati u Dinamo na posudbu, a Nizozemcima će biti potreban, posebice ako prođu dalje u Europi.

Priča o njegovom potencijalnom povratku u Dinamo trajala je još od početka siječnja. Pisalo se kako je sve dogovoreno, da su ostali samo neki detalji, ali vrijeme je prolazilo, bijelog dima nije bilo, da bi na kraju izašao crni – kao iz najgore peći na drva. Razgovarao je s njim i Fabio Cannavaro o tome koju bi ulogu imao, vjerojatno istu kao u proljeće 2023. prije nego što je napravio transfer, no sve je propalo.

Zašto Ivanušec i dalje nosi dres Feyenoorda, a ne Dinama, često se postavlja pitanje u javnosti, no jasno je da zagrebački klub za to nije kriv. Dinamo je učinio sve što je mogao, no ključnu odluku imao je jedino nizozemski klub.

“Dinamo se ponašao vrhunski, korektno i galantno, u maniri velikog europskog kluba, međutim izgleda da je tako bilo suđeno,” rekao je za Sportske Novosti Marko Naletilić, menadžer Luke Ivanušeca.

“Dinamo i Feyenoord dogovorili su posudbu Ivanušeca do ljeta, čak s opcijom otkupa. U nizozemskom klubu imaju dobro mišljenje o njemu kao igraču, profesionalcu i osobi, ali bilo im je jasno da se treneru Brianu Priskeu ne uklapa u viziju igre – premda Luka s njim nije imao nikakvih problema. No, pregovori su trajali dugo jer je Feyenoord već imao šest igrača na posudbi, što je po pravilima maksimum. Trebalo je vremena da jednog vrate ili prodaju kako bi oslobodili mjesto za Ivanušeca. Ja sam za njega dogovorio uvjete s Dinamom, a i klubovi su se usuglasili. Feyenoord je poslao u Dinamo draft ugovora o posudbi te obavijest da će Luka krenuti u Zagreb za nekoliko dana – mislim da je bio ponedjeljak.

Ivanušec ostao bez trenera: ‘Ovako više ne ide’

U tom trenutku sve je izgledalo kao gotova stvar. No, baš tada su se Feyenoordu počeli ozljeđivati igrači jedan za drugim i klub je povukao ručnu kočnicu. Shvatili su da imaju kratak kadar. Istovremeno, počelo se govoriti o smjeni trenera, i na kraju su odlučili da Luka mora ostati. U klubu su ga cijenili i nadali se da će dobiti veću minutažu, ali nisu se htjeli miješati u trenerov posao. Na kraju su Priskeu dali otkaz jer nisu bili zadovoljni rezultatima,” rekao je Naletilić.

Dakle, svi su uvjeti bili dogovoreni, no ozljede i smjena Briana Priskea dovele su do toga da Feyenoord stopira već definiran transfer.