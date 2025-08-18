Ivan Santini održao riječ: Službeno predstavljen u Zadru

Podijeli :

SergioxBrunetti via Guliver Image

Ivan Santini je prije nekoliko tjedana na Podcast Inkubatoru izjavio kako ima dvije opcije za nastavak karijere - Zadar i Hajduk. Kako se splitski klub nije odlučio za iskusnog napadača, Santini je odabrao svoj rodni Zadar.

“HNK Zadar s ponosom potvrđuje povratak Ivana Santinija, jednog od najistaknutijih zadarskih nogometaša, u svoj matični klub uoči početka sezone 2025./26. Santini je nogometnu karijeru započeo upravo na Stanovima, a nakon toga ostvario je bogatu i uspješnu karijeru u nekim od najjačih europskih liga – uključujući Francusku, Belgiju i Njemačku – te upisao nastupe za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

“Ovo nije samo jedno pojačanje – ovo je snažna poruka. Povratak Ivana Santinija simbolizira ozbiljnost naših ambicija i snagu naše povezanosti s gradom i navijačima”, dodaje zadarski klub.