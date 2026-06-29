Ivan Bilić: Livaja je suspendiran, a ostale neistine osporavam

Dan nakon što je Hajduk suspendirao Marka Livaju i otvorio put njegovom odlasku iz kluba, održava se redovna glavna skupština s početkom u 18 sati. Zbog niza aktualnih događaja očekuje se jedna od najzanimljivijih skupština posljednjih godina, a u središtu interesa nalaze se slučaj Marka Livaje te potencijalni ulazak investitora Ivice Pirića, Volodimira Nosova i njihove tvrtke WhiteBit.
Prvi se okupljenima obratio Gordan Šangut, istaknuvši kako je temelj demokracije pravo birati i biti biran te predlagati i biti predložen. Prenio je i čestitke navijača Hrvatskom nogometnom savezu, izborniku Zlatku Daliću i reprezentativcima, naglasivši da je Hajduk dio tog uspjeha bez obzira na neslaganja s pojedinim odlukama Saveza.
Predsjednik Hajduka Ivan Bilić odmah se osvrnuo na situaciju s Markom Livajom. Naglasio je kako je jedina službena informacija da je igrač suspendiran s priprema, dok su ostale medijske špekulacije preuranjene jer razgovori s njegovim zastupnikom tek slijede. Pozvao je sudionike da se tijekom skupštine usmjere na dnevni red i teme vezane uz poslovanje kluba.
Govoreći o radu uprave, Bilić je istaknuo da je tijekom 2025. godine nastavljen proces stabilizacije kluba i jačanja organizacijske strukture. Naglasio je odgovorno upravljanje u svim segmentima poslovanja te podsjetio da je Hajduk prošle sezone završio na trećem mjestu prvenstva i izborio četvrtfinale Kupa. Dodao je kako je nastavljen proces pomlađivanja momčadi, dok Akademija i Škola nogometa nastavljaju razvijati mlade igrače kroz unaprijeđene programe rada, psihološku podršku i edukaciju trenera. Istaknuo je i nastavak ulaganja u ŽNK Hajduk.
Predsjednik je također potvrdio da klub planira smanjiti rashode za plaće te naglasio da će svi financijski podaci biti transparentno prikazani, bez skrivenih troškova.
Na pitanje o povećanju troškova stručnog stožera objasnio je kako je dio primanja bivšeg trenera i njegovih suradnika bio vezan uz završetak sezone, zbog čega su rashodi bili veći. Dodao je da nisu postojali dodatni bonusi te da je trener u prvoj godini imao nižu osnovnu plaću.
Tijekom rasprave otvoreno je i pitanje sanacije krova stadiona, no na upit zašto Grad nije pružio više informacija o tom projektu Bilić nije dao konkretan odgovor.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!