Istra u 93. minuti slomila otpor Belupa i izvukla bod na Aldo Drosini

I u drugoj subotnjoj utakmici 15. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nakon što su na Poljudu nogometaši Hajduka i Varaždina odigrali 1-1 isti je rezultat bio u Puli, u nadmetanju Istre 1961 i Slaven Belupa.

Gosti iz Koprivnice su propustili pobijediti jer su vodili sve do 93. minute. Vodeći pogodak postigao je Ilija Nestorovski u 45. minuti iz jedanaesterca. No, u samom finišu bod je pulskom sastavu osigurao Smail Prevljak.

Slaven Belupo je nastavio pozitivan niz. U posljednjih sedam prvenstvenih utakmica Slaven Belupo ima tri pobjede i četiri neodlučena rezultata. Momčadi su zadržale svoje dosadašnje pozicije, Slaven Belupo je treći, a Istra 1961 peta na ljestvici.

Utakmica je otvorena pogotkom. Već u trećoj minuti domaći igrač Lawal je naciljao suparničku mrežu, ali je gol poništen zbog zaleđa.

Razvila se potom ravnopravna igra gdje niti jedna momčad nije dominirala, ali pravih akcija i dolazaka u samu završnicu je nedostajalo. Za Slaven Belupo su tek iz daljine pokušavali Krušelj i Žuta, ali bili su to neprecizni udarci.

Gosti iz Koprivnice su ipak poveli na samom kraju prvog dijela. Nakon prodora Jagušića lopta je udarila u ruku Robertssona te je dosuđen jedanaesterac za goste. Precizan je s bijele točke bio Nestorovski.

Drugo poluvrijeme je počelo s brojnim prilikama. U 52. minuti je domaći sastav imao vrlo dobru šansu. Lončar je ostavio loptu za Ayumu, ali je njegova završnica bila vrlo slaba i Istra 1961 je ostala daleko od izjednačenja. Samo minutu kasnije pucao je Jay, a nakon što se lopta odbijala od gostujućih igrača zaustavio ju je okvir vrata.

Pravo je čudo da gosti u 66. minuti nisu povećali prednost. Prvo je Mitrović pogodio vratnicu, a potom je lopta završila na gredi nakon udarca Nestorovskog. Nizale su se šanse na obje strane jer je Istra 1961 tražila izjednačenje, ali je ostavljala i dosta prostora suparniku.

Za domaćina je pokušao Radošević, za goste Jagušić, ali rezultat je ostao 1-1. U završnici je Istra 1961 posljednjim snagama pokušala doći barem do pogotka i jednog boda te je ipak ostvarila taj cilj. Prevljak je glavom u 93. minuti pogodio za konačnu podjelu bodova.

U prvom subotnjem susretu 15. kola nije bilo pobjednika, nogometaši Hajduka i Varaždina odigrali su na Poljudu 1-1 (0-1) čime su Splićani drugu ligašku utakmicu u nizu ostali bez pobjede. U prošlom kolu su oba sastava poražena. Varaždin je poražen kod Dinama, dok je Hajduk teško nastradao na Rujevici gdje je izgubio od Rijeke 0-5. Od tog se poraza Splićani nisu oporavili već su osvojili samo bod protiv Varaždina premda su od 70. minute imali igrača više.

Gosti su poveli sjajnim pogotkom Tomislava Duvnjaka u 44. minuti, dok je na 1-1 izjednačio Michele Šego u 54. minuti. Hajduk je i dalje prvi na ljestvici. Ima dva boda više od Dinama, ali i utakmicu više. Varaždin je i dalje četvrti te ima bod manje od trećeg Slaven Belupa.

U prvom susretu ovog kola u petak u Vinkovcima su Vukovar 1991 i Osijek remizirali 2-2. Dva puta su Osječani vodili nakon golova Jakupovića u 35. i Omerovića u 56. minuti. Oba gola za domaći je sastav postigao Jurilj, u 54. i 82. minuti.

U nedjelju će Rijeka gostovati kod Lokomotive od 15 sati, dok će kolo u ponedjeljak zatvoriti Gorica i Dinamo. Susret počinje u 18 sati.