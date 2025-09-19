Istra službeno predstavila novog trenera: ‘Bit ćemo dominantni i agresivni’

Podijeli :

Foto: NK Istra 1961

Pulski nogometni prvoligaš Istra 1961 predstavio je u petak novog trenera prve momčadi Španjolca Oriola Rieru, koji će već ove nedjelje debitirati na klupi zeleno-žutih protiv Osijeka, a koji je poručio kako HNL aktivno prati još od proljeća te kako mu mnogo toga što će ga dočekati u prvenstvu nije nepoznanica.

Naime, nakon samo šest kola ovogodišnjeg prvenstva sportski segment kluba odlučio se za promjenu čelnog čovjeka Istrinog stručnog stožera, zbog, kako je na konferenciji za novinare naglasio sportski direktor Saša Bjelanović, “nekih stvari koje su dovele do sporazumnog razlaza s dosadašnjim trenerom Goranom Tomićem”.

“Smjena trenera nikada nije laka odluka i svaka takva promjena poraz je za sve nas u klubu, od uprave do igrača. Svi moramo preuzeti svoj dio odgovornosti, jer smo očekivali i znali da možemo više. Oriol Riera još je tijekom ljeta bio jedan od naših najozbiljnijih kandidata, znamo njegov način razmišljanja i rada”, rekao je Bjelanović dodavši da se radi o mladom i ambicioznom treneru koji živi za nogomet te je uvjeren kako će donijeti novu energiju i ideje u pulsku svlačionicu.

Trener Riera je iskazao zahvalnost za priliku koju mu je ukazalo vodstvo Istre 1961 te je istaknuo da dobro poznaje klub i hrvatsku ligu i vjeruje da momčad ima potencijal.

“Ne želim se nikad osvrtati na ono što je bilo već, prije svega, naći načina kako da od ove momčadi, za koju smatram da ima veliku kvalitetu, napraviti bolje igrače. Vjerujem u ekipu i imamo samopouzdanje u ono što znamo, u ono što im možemo dati, i siguran sam da će nam igrači pomoći. Pokušat ćemo primijeniti ono na što je ova ekipa navikla, igrati s loptom, biti dominantni, biti agresivni”, poručio je novi trener Puljana.

Na pitanje novinara o uspješnosti ljetnog prijelaznog roka, Bjelanović je istaknuo da vjeruje u postojeći kadar te da će vrijeme pokazati da su dovedeni kvalitetni igrači.

“Momčad je kompetitivna, iako mlada. Znamo da nije lako nadomjestiti igrače koji su otišli, ali vjerujemo u one koji su došli. Ne očekujemo da će odmah praviti razliku već da ćemo ih razvijati i dizati njihovu razinu igre, što je naš put i filozofija. Ako malo bolje pogledamo prošle sezone, vidjet ćemo da je mnogim igračima, koji su poslije bili nositelji kvalitete, trebalo neko vrijeme da pokažu najbolje od sebe”, zaključio je Bjelanović.