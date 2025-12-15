Istra se oglasila oko situacije s Miškovićem: ‘Ovo bi se trebalo rješavati razgovorom između klubova’

Podijeli :

HNK Rijeka

Utakmice Istre i Rijeke je prekinuta zbog magle koja je sprječavala vidljivost.

Prekinuta utakmica na Aldo Drosini dobila je epilog nakon što je predsjednik Rijeke i dopredsjednik HNS-a Damir Mišković demonstrativno napustio pulski stadion zbog problema pri ulasku na njega, točnije zbog parkinga. Sada se o svemu očitovala Istra.

POVEZANO Evo kad će Istra i Rijeka odigrati nastavak prekinute utakmice

“Nakon provedenih internih izvida u svrhu utvrđivanja navoda koji se spominju u službenom priopćenju HNK Rijeke, NK Istra 1961 ovime obavještava zainteresiranu javnost da je prilikom dolaska službene delegacije HNK Rijeke na ulaz u parking stadiona Aldo Drosina dežurna redarska služba na ulaznoj rampi ustanovila kako gostujućoj delegaciji nedostaju prethodno izdane parking propusnice.

Navedena situacija ubrzo je riješena nakon što je djelatnica iz protokola gostujućeg kluba donijela i predočila redarskoj službi navedene propusnice (koje je NK Istra 1961 dostavila nekoliko dana ranije gostujućem klubu), a na temelju kojih je omogućen ulaz u krug parkinga.

NK Istra 1961 žali ako je takva situacija izazvala bilo kakvu neugodnost gostujućoj delegaciji te će u budućnosti poduzeti daljnje mjere radi bolje suradnje sa službama protokola gostujućih klubova.

U svakom slučaju, NK Istra 1961 smatra da je ovaj slučaj nepotrebno predimenzioniran u javnosti i da se ovakve situacije trebaju rješavati u dobroj vjeri običnim razgovorom između klubova, a sve u svrhu održavanja korektnih odnosa i sprječavanja eskalacije nepotrebnih tenzija.”

