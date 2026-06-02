Istra pronašla novog trenera?

NK Istra

Poznato je tko bi trebao voditi Istru iduće sezone.

Javier Antonio Cabello Rubio trebao bi postati novi trener Istre 1961. Kako pišu Sportske novosti, riječ je o 51-godišnjem španjolskom treneru bogatog iskustva, koji je tijekom gotovo 30 godina karijere radio u različitim ulogama, od omladinskih pogona, preko tehničkih funkcija, do seniorske klupe. Cabello dolazi iz sustava Deportiva Alavesa, kluba s kojim je Istra poslovno snažno povezana.

U Alavesu je od 2017. do 2021. godine radio kao pomoćnik nekoliko glavnih trenera – Abelarda, Asiera Garitana, Pabla Machína i Juana Ramóna Muñiza. U tom je razdoblju dvaput vodio momčad u La Ligi kao privremeni trener. Cabello je rođen u Valenciji, ima Uefa Pro licencu, a zanimljivo je da uz trenersku struku ima i diplomu kondicijskog stručnjaka i novinara.

Radio je u omladinskim pogonima Valencije i Villarreala, a bio je i tehnički direktor Elchea. Kao glavni trener skupio je pedesetak utakmica iskustva u nekoliko klubova trećeg ranga španjolskog nogometa.

Nakon razdoblja u Alavesu otišao je u MLS, gdje je dvije godine bio pomoćni trener u Dallasu. Posljednji angažman imao je u Eldenseu, ali tamo se zadržao samo osam utakmica.