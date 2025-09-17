Istra predstavila novog trenera, Španjolac mijenja Tomića

Podijeli :

xxTomxDubravecx via Guliver

Hrvatski nogometni prvoligaš Istra 1961 dobio je novog trenera, a riječ je o 39-godišnjem Španjolcu Oriolu Rieri, objavljeno je u srijedu na internetskom portalu pulskog kluba.

Riera dolazi iz španjolskog trećeligaša Unionistasa, kojeg je preuzeo prije dva i pol mjeseca i s kojim je imao ugovor do lipnja sljedeće godine. Prije toga vodio je španjolske četvrtoligaše Esteponu i Tudelano, a njegov omiljeni taktički sustav je 4-2-3-1.

Na trenerskoj klupi Istre 1961 naslijedio je Gorana Tomića, koji je prije četiri dana dobio otkaz zbog loših rezultata na početku nove nogometne sezone. Tomić je ovog ljeta preuzeo Istru 1961 nakon što je Urugvajac sa španjolskim državljanstvom Gonzalo Garcia otišao u Hajduk. No, nakon samo šest utakmica Tomić je dobio otkaz.

Nakon šest prvoligaških kola Istra 1961 je predzadnja, s pet bodova, a posljednji je Vukovar 1991, koji ima dva boda. U sljedećem kolu Istra 1961 u nedjelju dočekuje Osijek.