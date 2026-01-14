Istra novom pobjedom na pripremama najavila nastavak susreta s Rijekom

Podijeli :

Foto: NK Istra 1961

Šest dana prije nastavka HNL sezone Istra 1961 je na Aldo Drosini odigrala svoju drugu pripremnu utakmice. Trećeplasirana momčad HNL-a ugostila je slovensko Radomlje te su slavili s 3:1.

Istra je povela u 19. minuti golom Vinka Rozića da bi 19 minuta kasnije Emil Frederiksen pogodio za 2:0. Do kraja prvog dijela Radomlje je smanjilo zaostatak pogotkom Stanislava Krapukhina.

U drugom dijelu se na pogodak čekalo do samog kraja. Tek je u 90. minuti Stjepan Lončar iz kaznenog udarca zatresao mrežu gostiju za konačnih 3:1. Ovo je Istri bila druga pobjeda na pripremama. U prvoj utakmici slavili su protiv Opatije s uvjerljivih 6:1.

Istru sada čeka nastavak HNL sezone. 20. siječnja će na Aldo Drosini ugostiti Rijeku s kojom moraju nastaviti utakmicu koja je prekinuta zbog magle u 20. minuti pri rezultatu 1:1.