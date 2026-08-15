Istra iskoristila igrača više i upisala prvu pobjedu u HNL-u, Slaven u problemima

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Foto: NK Istra 1961

U trećem kolu HNL-a Istra 1961 je s 3:0 bila bolja od Slaven Belupa te je tako upisala prvu pobjedu u novoj sezoni domaćeg prvenstva.

Istra je nakon osvajanja boda na Poljudu dobila samopouzdanje te su odlično otvorili susret protiv Koprivničana. Već u trećoj minuti dobili su pomoć od mladog igrača Slavena Filipa Kutleše koji je dobio izravni crveni karton zbog sprječavanja opasne prilike za gol.

Prekršaj je izborio mladi Nik Škafar Žužić koji je u 16. minuti nakon gužve pogodio za 1:0 Istre. Do kraja poluvremena gol je zabio i Hamza Jaganjac koji je povećao prednost zeleno-žutih i približio klub iz Pule prvoj pobjedi sezone.

U 56. minuti je Jaganjac zabio svoj novi gol pa je Istra odjurila na velikih 3:0. Bio je to i posljednji pogodak te je Istra upisala svoju prvu pobjedu u domaćem prvenstvu.

Istra je ovom pobjedom privremeno skočila na peto mjesto HNL-a dok je Slaven pretposljednji s nula bodova. Jedina lošija ekipa od njih je Rudeš koji ima gol-razliku 2:12 u odnosu na 1:9 Slavena.

U sljedećem kolu Istra gostuje kod Rijeke dok će Slaven ugostiti Goricu. Ta utakmica, ako Hajduk u nedjelju slavi u Turopolju, mogla bi donijeti okršaj dvije ekipe s nula bodova nakon uvodna tri kola lige.