Istra dočekuje Goricu: Stigli sastavi za prvi susret petog kola HNL-a

Foto: HNK Gorica

Od 20 sati na stadionu Aldo Drosina će Istra 1961 i Gorica otvoriti peto kolo HNL-a. Nešto više od sat vremena prije utakmice treneri su objavili s kojim će sastavom izaći na teren.

Istra 1961 još uvijek nema pobjedu te se s dva osvojena boda nalazi na osmoj poziciji HNL-a. S druge strane, Gorica u Puli igra svoju petu uzastopnu utakmicu u gostima.

Momčad Marija Carevića je u prva četiri kola osvojila pet bodova te je trenutno na četvrtom mjestu koje vodi u Europu.

Trener Istre Goran Tomić odlučio za ovaj sastav: Kolić – Kadušić – Koski – Marešić – Heister – Lončar – Radošević – Maurić – Lawal – Prevljak – Rozić

Carević će na teren poslati ovih 11: Matijaš – Trontelj – Leš – Filipović – Čabraja – Pršir – Pozo – Kavelj – Pavičić – Duraković – Erceg