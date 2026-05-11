Iskusni stoper bi se nakon tri godine mogao vratiti u HNL?

Marcin Jasinski Arena Akciji NEWSPIX.PL via Guliver

Hrvatskom stoperu završava ugovor 30. lipnja i napustit će klub nakon tri godine.

Danijel Lončar blizu je rastanka s poljskim Pogonom. Lončar je igrač s velikim HNL iskustvom iza sebe. Za Osijek je upisao 122 nastupa, četiri gola i četiri asistencije, a u Pogon je stigao u veljači 2023. godine za 400 tisuća eura.

Za Lončara postoji velik interes iz HNL-a, posebno klubova iz vrha ljestvice, potvrđeno je Indexu.

Još nije poznato gdje će iskusni branič nastaviti karijeru. Lončar je rođen u Njemačkoj, a karijeru je započeo u Osijeku. Kratko je igrao za NK Čepin i BSK iz Bijelog Brda, a onda se profilirao kroz Osijekovu drugu momčad.