Ipak preokret: Dinamova B momčad ulazi u ligu, Hajduk ju nije prijavio

xxDamirxKrajacx via Guliver

U Zagrebu je održan sastanak Komisije za profesionalni nogomet Hrvatskog nogometnog saveza i plenum klubova Prve nogometne lige, a glavna tema bila je ustroj natjecanja od sezone 2026./27.

Sastanak Komisije za profesionalni nogomet HNS-a vodio je predsjednik iste, ujedno i član Izvršnog odbora krovne organizacije hrvatskog nogometa Nenad Črnko, uz zamjenika glavnog tajnika HNS-a Josipa Tomaška i povjerenika lige Antonija Grahovca.

Na sastanku Komisije za profesionalni nogomet raspravljalo se o nastupima mladih igrača, kalendaru natjecanja za sezonu 2026./27., solidarnom fondu Uefe i podneseno je izvješće o uključivanju drugih momčadi od sezone 2026./27,, objavio je to HNS.

Nakon sjednice Komisije za profesionalni nogomet održan je i Plenum klubova Prve NL uz koordinaciju voditelja odjela natjecanja i zamjenika glavnog tajnika HNS-a Josipa Tomaška te povjerenika lige Antonija Grahovca.

Jedna od značajnijih tema plenuma Prve NL odnosila se na prijedlog ustroja natjecanja u sezoni 2026/27, s obzirom na uključivanje ‘B’ ekipe Dinama, koja je jedina prijavila svoju drugu momčad u natjecanje. Hajduk je očito odustao od te ideje i povukao se.

Prijedlog koji su jednoglasno prihvatili svi prisutni predstavnici klubova, a koji treba potvrditi Izvršni odbor HNS-a, jest da liga od iduće sezone broji 14 klubova. Prema istom prijedlogu iz Prve NL ispada posljednjeplasirani klub, a ulaze GNK Dinamo II i dva prvoplasirana kluba Druge NL.