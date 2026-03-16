Internet ‘gori’ zbog videa Rijeke na TikToku nakon teškog poraza na Rujevici

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver

U utakmici 26. kola HNL-a Istra 1961 je kao gost svladala Rijeku 2:0.

Gosti iz Pule poveli su 2:0 nakon manje od 10 minuta golovima Smaila Prevljaka (2) i Emila Frederiksena (9), a zatim zahvaljujući odličnom vrataru Koliću i promašajima domaćih napadača uspjeli zadržati prednost.

POVEZANO Iznenađenje na Rujevici, Istra srušila Rijeku!

Rijeka je u susret protiv Istre krenula s čak osam različitih igrača u odnosu na postavu koja se prije tri dana također na Rujevici suprotstavila Strasbourgu, pa su na klupi ostali Fruk, Radeljić, Oreč, Adu-Adjei i Devetak, a njihove zamjene nisu iskoristile priliku pa su Puljani uspjeli prekinuti niz od pet poraza.

Šesta Istra 1961 sada ima 33 boda, dva manje od petog Slavena Belupa, dok je Rijeka ostala treća sa 38 bodova, jednim više od četvrtog Varaždina.

Rijeka je na TikToku objavila video koji je viralan, a u kojem jedan čovjek govori “znači, ku**ina”.

U opis su stavili: “Iskren osvrt na današnju utakmicu protiv Istre”.

Video pogledajte OVDJE.