Insajder: Španjolski dvojac dolazi u Hajduk

Podijeli :

via Guliver

Talijanski novinar Matteo Moretto, poznat kao stručnjak za transfere u španjolskom nogometu, objavio je na X-u da će Hugo Guillamón potpisati za Hajduk Split. Radi se o 25-godišnjem nogometašu Valencije, čija se tržišna vrijednost prema Transfermarktu procjenjuje na 2,5 milijuna eura. Guillamón može igrati kao stoper ili zadnji vezni.

Španjolski nogometaš je u rujnu 2022. dosegao vrhunac karijere, vrijedeći čak 25 milijuna eura. Svoju je dosadašnju karijeru proveo u Valenciji, od mlađih kategorija do prvog tima, za koji je upisao 146 nastupa, postigao pet golova i namjestio četiri asistencije. Zaigrao je i za španjolsku reprezentaciju.

Guillamón ima ugovor s Valencijom do ljeta sljedeće godine, no čini se da ga je klub odlučio pustiti prije formalnog isteka. Još nije poznato hoće li Hajduk za njega platiti odštetu ili će stići besplatno.

Hugo Guillamón firmará por el Hajduk Split. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 22, 2025

Nedugo nakon toga, Moretto je potvrdio da u Hajduk dolazi i Edgar González iz Almerije. Za njegovim angažmanom Hajduk je pokazivao interes već ranije, a prvi ga je objavio Fabrizio Romano. González je 28-godišnji Španjolac koji u Almeriji igra od 2023., kada je stigao iz Real Betisa. Prema Transfermarktu, vrijedi dva milijuna eura, dok je 2022. vrijedio 10 milijuna kada je igrao za Betis.

U karijeri je igrao i za Betis Deportivo, Corneliju i Espanyol. Prošle sezone odigrao je 40 utakmica za Almeriju u La Ligi 2, postigao dva gola i bio stalni član prve postave, s preko 3300 minuta u ligaškom dijelu. Može pokriti i poziciju zadnjeg veznog. Također je odigrao 87 utakmica u La Ligi za Betis i Almeriju.