Insajder otkrio detalje potencijalnog dolaska Tina Jedvaja u Dinamo

AP Photo/Jeremias Gonzalez via Guliver

Dinamo je i matematički prvak Hrvatske, pa se može okrenuti ljetnom prijelaznom roku.

Jedno pojačanje su u Dinamu pronašli u Grčkoj. Tin Jedvaj, bivši igrač Dinama koji protekle tri godine igra za Panathinaikos želja je Dinama.

Situacija u Panathinaikosu za njega nije bajna. Pao je u drugi plan, a nakon što je kiksao u derbiju protiv Olympiacosa 19. travnja, više se nije pojavio na terenu. S Grcima ima ugovor još godinu dana.

Jedvaj može podjednako dobro odigrati i kao stoper i kao desni bek, a obje te pozicije u Dinamu su trenutačno deficitarne. Prošlog ljeta Dinamo ga je htio dovesti, ali tada je cijena bila 2,5 milijuna eura.

Poznati talijanski insajder za transfere Nicolo Schira je na svom Twitter profilu otkrio detalje dolaska Jedvaja u Dinamo. Srebrni Vatreni iz Rusije bi s Dinamom trebao potpisati ugovor do 2028. s opcijom produljenja do 2029.

Jedvaj je 2013., kad je bio 18-godišnjak sa samo 14 nastupa za prvu momčad Dinama, prodan u Romu za pet milijuna eura. Igrao je kasnije i za Bayer Leverkusen, Augsburg, Lokomotiv iz Moskve te Al Ain, pa onda stigao u Panathinaikos prvo na posudbu, a zatim su Grci otkupili njegov ugovor.