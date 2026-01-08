Insajder: Dinamo je prihvatio ponudu za Stojkovića, još se čeka njegova odluka

Podijeli :

Piotr Kucza Fotopyk newspix.pl via Guliver

Stižu nove informacije oko veznjaka Dinama.

Stojković je dobio ponudu kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Jazire. Njegov odlazak s Maksimira izgledniji je nego što se činilo na prvu.

Prema navodima talijanskog insajdera Lorenza Leporea, Dinamov sportski sektor prihvatio je ponudu vrijednu četiri milijuna eura za Luku Stojkovića, od čega je 3,5 fiksno, a ostalih 500 tisuća odnosi se na bonuse.

View this post on Instagram A post shared by Lorenzo Lepore | LL (@lorenzooleporee)

Lepore dodaje da se čeka potvrda Nadzornog odbora, ali i odluka samog Stojkovića oko toga želi li ovaj transfer.

Stojković je ove sezone odigrao 20 utakmica u svim natjecanjima. U njima je dao tri gola i dvaput je asistirao, ali kod Marija Kovačevića nije u prvom planu.