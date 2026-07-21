Insajder: Arsenal i Chelsea prate mladog Hajdukovog talenta

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Mladi veznjak Hajduka Adam Huram (17) našao se na radaru nekoliko uglednih europskih klubova. Kako piše novinar Rudy Galetti, interes za jednog od najvećih talenata splitskog kluba pokazali su engleski velikani Arsenal i Chelsea.

Galetti navodi da londonski klubovi nisu jedini koji prati razvoj 17-godišnjaka. Za Hurama su, prema istim informacijama, zainteresirani i klubovi iz Italije, Španjolske i Češke, a smatra ga se jednim od najperspektivnijih igrača svoje generacije.

🚨🔥 EXCL | Arsenal and Chelsea are closely monitoring Hajduk Split midfielder Adam Huram. The Ukrainian U17 international is also attracting interest from clubs in Spain, Italy & the Czech Republic since making his professional debut. He’s regarded as a top long-term prospect. pic.twitter.com/l0eAJtoUAw — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 21, 2026

Huram je ofenzivni nogometaš koji može igrati na poziciji ofenzivnog veznog ili lijevog krila. Rođen je u ukrajinskom Mariupolju, a ima ukrajinsko i marokansko državljanstvo. U Hajduk je stigao početkom 2024. godine iz Šahtara.

Prvi profesionalni ugovor sa splitskim klubom potpisao je u travnju 2025., dok je za seniorsku momčad debitirao godinu dana kasnije u gostujućoj pobjedi 3:1 protiv Istre 1961. Tada je u završnici susreta zamijenio Marka Livaju.

U prošloj sezoni skupio je sedam prvenstvenih nastupa i postigao jedan pogodak. Trener Gonzalo Garcia ozbiljno računa na mladog veznjaka i u novoj sezoni, što potvrđuje njegov nastup na pripremama na Bledu te minutaža u europskim ogledima protiv Žiline.

Huram s Hajdukom ima ugovor do kraja 2027. godine, a prema procjeni Transfermarkta njegova tržišna vrijednost iznosi 200 tisuća eura.