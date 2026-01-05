Igrači čiste HNL stadion od snijega, traže pomoć i od navijača

Podijeli :

HNK Cibalia Vinkovci

Stadion u Vinkovcima, na kojem su u prvom dijelu sezone domaće utakmice igrali prvoligaš Vukovar te drugoligaš Cibalia, pokriven je snijegom samo par sati prije prozivke domaće Cibalije.

Kako bi prozivka i prvi trening mogli biti odrađeni prema planu u 14 sati, klub je pozvao navijače da pomognu.

“U tijeku je akcija čišćenja pomoćnog terena s umjetnom travom, a pozivamo sve koji su u mogućnosti i koji imaju lopatu da se pridruže akciji kako bi se teren s umjetnom travom pripremio za prvi trening. Prozivka i početak priprema zakazani su za 14 sati”, napisali su na Facebooku.

Čišćenju snijega su se pridružili i igrači te osoblje Cibalije koja trenutno drži treće mjesto 1. NL.