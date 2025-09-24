Igrače Rijeke nakon debakla protiv Vukovara danas čeka razgovor s upravom

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Na Kvarneru nitko nije mogao zamisliti da će aktualni hrvatski prvak nakon sedam kola imati samo jednu jedinu pobjedu.

Najnoviji poraz, 3:2 protiv Vukovara 1991 u Vinkovcima, dodatno je produbio krizu. Posebno je ogorčen bio Toni Fruk koji je izjavio:

“Uz dužno poštovanje Vukovaru, mene je sram. Naš nastup bio je sramotan. Vodili smo dvaput i pustili suparnika da se vrati u život. Igrali smo bez energije, bez želje. Sve nas treba biti sram. Ovo se ne smije ponoviti.”

Zbog toga Fruka i ekipu danas očekuje razgovor s upravom. Još nije poznato tko će održati ‘predavanje’, uz poruku da se ovakav pristup – bez truda, energije i odgovornosti – više ne može tolerirati, piše Novi list.

Rijeka je u prvom dijelu utakmice u Vinkovcima protiv Vukovara dominirala i zasluženo vodila 2:1, ali u drugih 45 minuta utakmice su neshvatljivo pali. Jedna pobjeda u sedam odigranih kola jasan je pokazatelj da se na Rujevici ubuduće mora nešto promijeniti.