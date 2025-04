Igrač Varaždina koji je skrivio penal nad Petkovićem se ne slaže sa sucem, objasnio je zašto ipak nije protestirao

Podijeli :

Ulrik Pedersen/Cal Sport Media via Guliver

Varaždin je u nedjelju remizirao 1:1 protiv Dinama u 27. kolu SHNL-a. Domaće je u vodstvo doveo Mitrovski golom u 72. minuti, a Petković je doveo Modre do boda golom s bijele točke.

Mario Marina napravio je prekršaj nad Petkovićem nakon kojeg je sudac Kolarić dosudio penal. Igrač Varaždina priznaje da je bilo dodira, no ipak ne smatra da je bilo dovoljno za kazneni udarac.

“Kontakt je postojao, ali ne previše intenzivno. Niti je to bio neki udarac, ali je bio takav pokret. Prije je Petković stigao do lopte, ja sam išao izbiti tu loptu. Kontakt je postojao, to stoji, ali sad kazneni udarac… Prije bih rekao ne, nego da. Kontakta je bilo, a on je to maksimalno naglasio“, rekao je Marina za Sportske novosti.

Iako se ne slaže sa sudačkom odlukom, Marina objašnjava zašto nije protestirao:

“Mogao sam nakon dosuđenog kaznenog udarca jedino protestirati i dobiti žuti karton. Takva je odluka suca”.