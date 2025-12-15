Igrač Lokomotive o duelu s Rebićem: ‘Zar netko nekome treba izbiti zub da bi se dosudio ‘lakat’?’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je na maksimirskom stadionu slavio u 17. kolu HNL-a kod Lokomotive 3:1.

Lokomotiva je u vodstvo došla u 12. minuti golom Aleksa Stojakovića. Gosti su izjednačili u 27. minuti nakon pogotka Ante Rebića.

U drugom dijelu, nakon duela Rebića i Marija Šituma, u kojem je ‘radio’ i Rebićev lakat, Michele Šego postigao je gol za vodstvo Hajduka 2:1, da bi za konačnih 3:1 opet zabio Rebić.

Šitum je otkrio što misli o duelu s Rebićem.

“Zub se ne klima, ali zbilja ne razumijem zar netko nekome treba izbiti zub da bi se dosudio ‘lakat’. Meni kao igraču koji sam 15 godina u profesionalnom nogometu sve je to zbilja smiješno. Rebića poznam osobno, cijenim ga i kao čovjeka i kao igrača, igrali smo dugo zajedno. Sigurno me nije namjerno udario, ali dogodio se taj skok u kojem me udario laktom u zube. Osjetio sam udarac i pao na pod. Mislim da je sve jasno i da se sve vidi na snimci. Dalje ne ulazim u rasprave jer to nije ni moja domena. Ne želim komentirati suđenje, oni se za to školuju. Kažem, smiješno mi je komentirati je li netko nekoga lagano dotaknuo ili mu razbio zube. Žao mi je što je iz te akcije pao gol i sada se poteže pitanje sudaca. I ne volim, općenito, kada suce stavljamo u prvi plan. Nije korektno ni prema njima jer sigurno nisu došli da bi nekoga zakinuli. Jednostavno, svatko može pogriješiti. Cijenim naše suce, a moram priznati – Hajduk je bio bolja ekipa”, kazao je nogometaš Lokomotive za tportal.