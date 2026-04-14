Iduće sezone bi dva HNL kluba mogla igrati u Velikoj Gorici?

Podijeli :

HNK Gorica

Velika se bitka vodi u drugom rangu hrvatskog nogometa.

Nakon 26 odigranih kola, na vrhu druge hrvatske lige je Rudeš s 49 bodova. Sesvete imaju tek dva boda manje, dok svoju šansu vrebaju još Cibalia i Dugopolje sa sedam bodova manje od lidera prvenstva.

Kako se sada čini, najveća bitka za ulazak u najviši rang vodit će se između Rudeša i Sesveta. Klubovi sa zapada i istoka Zagreba će u posljednjem kolu igrati u Rudešu utakmicu koja bi mogla odlučiti o putniku u najviši rang hrvatskog nogometa.

Ali, ako uđe jedan od ta dva kluba u HNL, svoje utakmice igrati u Velikoj Gorici. Kako piše Tportal, Rudeš je još ranije dogovorio s Velikom Goricom da u HNL-u nastupa na tom stadionu jer Zagreb, dok se grade novi stadioni, nema infrastrukturu i za treći HNL klub uz Dinamo i Lokomotivu.

Isto su dogovorile i Sesvete što je nedavno potvrdio glavni trener Mario Rac. Tako bismo mogli iduće sezone gledati dva kluba koja igraju u Velikoj Gorici, naravno, ako sve to dobije i dozvolu te prođe proces licenciranja.