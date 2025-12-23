I sudac se oprostio od Jugovića, evo što mu je poklonio nakon utakmice

Podijeli :

JACEK PRONDZYNSKI FOTOPYK NEWSPIX.P via Guliver Images

Nakon remija protiv Slaven Belupa, dugogodišnji kapetan Osijeka Vedran Jugović završio je nogometnu karijeru.

Jugović je izašao s terena u 14. minuti, a trener Željko Sopić je nakon utakmice otkrio da je ovo bila posljednja utakmica 36-godišnjaka za Osijek.

Kako pišu Sportske novosti, od Jugovića se oprostio i sudac utakmice Duje Strukan koji je nakon susreta došao do bivšeg kapetana Osijeka te mu poklonio svoje kartone za uspomenu.

Jugović je za Osijek odigrao 286 utakmica te upisao 20 golova i 12 asistencija, a igrao je i za korejski Jeonnam te Rijeku.