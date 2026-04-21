Hrvatski suci ponovno savršeni: Sudačka komisija opravdala sve sporne odluke s derbija

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U SuperSport HNL-u proteklog vikenda vidjeli smo nekoliko spornih situacija. Posebno je užareno bilo na derbiju Dinama i Rijeke na Maksimiru gdje je VAR imao problema s određivanjem zaleđa, a problematično je bilo i na Aldo Drosini gdje je Vukovar 1991 preokrenuo protiv Istre 1961. Međutim, hrvatski suci su, po tko zna koji put, prema Sudačkoj komisiji Bertranda Layeca odradili savršeni posao.

Situacija br. 1: DINAMO – RIJEKA (50. minuta); kazneni udarac

Ispravna odluka suca utakmice kazneni udarac nakon što je domaći branič br. 23 nenamjerno, ali neoprezno udario suparnika br. 36 koji se nalazio na tlu, a prethodno je igrao loptom.

Podržavamo odluku o dosuđivanju kaznenog udarca u skladu s našim tehničkim smjernicama Pravila nogometne igre.

Situacija br. 2: DINAMO – RIJEKA (50. minuta); kazneni udarac

Incident u domaćem kaznenom prostoru ispravno je procijenjen u skladu s Pravilima nogometne igre. Odluka suca utakmice dosuditi kazneni udarac i opomenuti počinitelja prekršaja ispravna je interpretacija Pravila.

Domaći branič br. 25 prekršajem saplitanja vrlo je jasno utjecao na kretanje suparničkog napadača br. 18 i tako počinio prekršaj dostatan za dosuđivanje kaznenog udarca koji je sudac iz vrlo dobre pozicije prepoznao. Uzimajući u razmatranje da branič svoju nogu pruža u smjeru lopte, sukladno smjernicama, smatramo ovu kretnju pokušajem igre loptom ili namjerom da igra loptom pa je disciplinska mjera opomene ispravna interpretacija Pravila nogometne igre.

VAR je ispravno pregledavao cijelu akciju i utvrdio dostupnim alatima da napadač nad kojim je počinjen kazneni udarac nije bio u poziciji zaleđa (zbog glave obrambenog igrača koja je u ovom slučaju referentna točka pretposljednjeg igrača obrane – Pravila 11) prije incidenta u kaznenom prostoru. Svakako apeliramo na efikasniju i bržu komunikaciju između službenih osoba (u terenu i VAR sobe), međutim tehnički problemi komunikacijskog sustava utjecali su na gubitak vremena duži od očekivanog.

Situacija br. 3: DINAMO – RIJEKA (73. minuta); prekršaj u “napadačkoj fazi”

Pogodak koji je postigla domaća momčad ispravno je poništen nakon opravdane VAR intervencije. Strijelac pogotka, domaći igrač br. 9, nedozvoljeno je koristio ruke u duelu sa suparnikom te prekršajem povlačenja omogućio sebi poziciju za postizanje pogotka. Sudac iako fokusiran nije prepoznao prekršaj Pravila nogometne igre.

Tehnički problemi komunikacijskog sustava između terena i VAR sobe ponovno su utjecali na vremenski dulju provjeru i veći gubitak vremena da se sudac pozove na dodatni pregled situacije.

Nakon ponovnog pregleda incidenta sudac je ispravno interpretirao tehničke smjernice i opravdano poništio pogodak zbog “jasnog prekršaja“ u napadačkoj fazi.

Situacija br. 4: DINAMO – RIJEKA (82. minuta); kazneni udarac

Sudac utakmice neispravno je procijenio izazov unutar gostujućeg kaznenog prostora i dozvolio nastavak igre kada branič gostiju br. 22 nedozvoljeno povlači za dres suparničkog napadača br. 11, a sudac fokusiran na loptu nije prepoznao prekršaj Pravila nogometne igre.

VAR ispravno provjerava cijelu fazu napadačke akcije te je preporučio sucu pregled situacije. Sudac je vrlo brzo tijekom pregleda odlučio promijeniti inicijalnu odluku i dosuđuje kazneni udarac te opravdano opominje igrača sukladno smjernicama Pravila nogometne igre.

Podržavamo VAR intervenciju i konačnu odluku dosuđivanja kaznenog udarca uzimajući u razmatranje kontinuirano držanje braniča.

Situacija br. 5: ISTRA 1961 – VUKOVAR 1991 (61. minuta); potencijalna druga opomena

Prethodno je na utakmici (31. minuta) opomenut gostujući igrač br. 21, a u 61. minuti taj isti igrač počinio je novi prekršaj (nagazio nogu suparnika). Sudac, u vrlo dobroj poziciji, dosudio je izravan slobodan udarac, ali nije smatrao ovaj prekršaj “jasno nesmotrenim“ i dostatnim za izdavanje isključujuće, druge opomene na istoj utakmici.

Razmatrajući tehničke smjernice Pravila nogometne igre (mjesto kontakta i relativno nizak intenzitet kontakta) podržavamo odluku suca.

Ovaj incident razmatramo kao graničan te u slučaju izdavanja druge opomene također se odluka može podržati. Slični incidenti, analizirajući smjernice Pravila nogometne igre pripadaju takozvanoj “sivoj zoni“ i ne mogu se činjenično smatrati kao crno-bijele odluke.

Situacija br. 6: ISTRA 1961 – VUKOVAR 1991 (67. minuta); kazneni udarac

Incident u kojem je domaći branič br. 24 zaustavio loptu rukom unutar kaznenog prostora, sukladno razmatranjima Pravila nogometne igre smatra se prekršajem “kažnjive igre rukom“.

Iako se igrač nalazi u skoku za loptu, ruka pogođena loptom jasno je odmaknuta te je povećala obujam vlastitog tijela.

Sudac u terenu za igru, izvrsno pozicioniran, ispravno dosuđuje kazneni udarac.

VAR, sukladno Protokolu, počinje pregledavati cijeli incident (potencijalni izazov zaleđa), ali zbog tehničkih poteškoća i nefunkcioniranja kompletnog sustava bio je prisiljen resetirati (ponovno pokrenuti cijeli sustav), što je uzrokovalo neočekivano dugu provjeru i potvrdu ispravnosti odluke kaznenog udarca.

Situacija br. 7: ISTRA 1961 – VUKOVAR 1991 (89. minuta); prekršaj u “napadačkoj fazi”

Pogodak domaćeg igrača br. 8 postignut je nakon jasnog prekršaja njegovog suigrača u istoj napadačkoj akciji. Sudac nije uočio prekršaj igrača domaćina br. 29 koji je onemogućio braniča br. 35 i njegovo sudjelovanje u obrambenoj fazi igre. Prekršaj je počinjen kontaktom lijeve noge napadača i saplitanjem braniča koji pada na travnjak i ne može dalje igrati.

Opravdana VAR intervencija omogućava sucu ponovni pregled situacije nakon čega ispravno poništava pogodak.

Situacija br. 8: ISTRA 1961 – VUKOVAR 1991 (90. + 14. minuta); prekršaj u “napadačkoj fazi”

Vrlo očito i namjerno igranje rukom gostujućeg igrača br. 10 sudac nije prepoznao te dozvoljava nastavak igre u kojem isti igrač postiže pogodak.

VAR je, ispravno analizirajući smjernice Pravila nogometne igre, uočio “prekršaj kažnjive igre rukom“ te pozvao suca na ponovni pregled snimke zbog potencijalnog prekršaja Pravila koje prethodi postizanju pogotka u istoj “napadačkoj fazi“.

Sudac vrlo brzo uočava vlastiti propust i ispravno poništava prethodno priznati pogodak.

Sve sporne situacije s utakmice pogledajte OVDJE.