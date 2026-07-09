Hrvatski novinar za SK: ‘Modrić će ostati još godinu dana u reprezentaciji, a Dinamo u Europi ne može sam vući Hrvatsku’

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Zlatko Dalić je glavna tema u hrvatskom nogometu jer je nakon devet godina napustio klupu Vatrenih. Tako smo u goste pozvali novinara 24sata Hrvoja Tironija koji je za vrijeme Svjetskog prvenstva bio u Sjevernoj Americi. S Denisom Dragaševićem na početku je komentirao Dalićevo vrijeme na klupi Hrvatske, potom se dotaknuo Svjetskog prvenstva na kojem je po njemu Hrvatska ostvarila dobar uspjeh. Pričao je i o poništenom golu Joška Gvardiola za koji su mu suci rekli da je ispravno poništen s čime se on nije složio. Govorilo se i o Luki Modriću te smatra da će kapetan Vatrenih ostati još godinu dana kao mentor. Kasnije su se dotaknuli i Slavena Bilića koji bi ubrzo trebao biti predstavljen kao novi trener hrvatske reprezentacije. Za kraj su pričali o hrvatskom nogometu gdje je Tironi izdvojio nastupe u europskim natjecanjima. Istaknuo je kako Dinamo ne može sam vući Hrvatsku jer nacionalni koeficijent pada. Najavio je i dvoboj Hajduka sa Žilinom u prvom pretkolu Europske lige naglasivši kako su Splićani favoriti u tom ogledu. Što se tiče SHNL-a, predvidio je Dinamovu obranu naslova, a sve je zaključio pričama o transferima Dinama. Smatra da je Sergi Dominguez blizu odlaska iz kluba kao i Mounsef Bakrar dok su Dion Drena Beljo i Luka Stojković sigurni članovi Modrih u novoj sezoni. Također je naglasio kako bi Dominik Livaković mogao potpisati za Dinamo te da se priča razvija u dobrom smjeru.

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