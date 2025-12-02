Hoxha zabrinuo Dinamo uoči derbija, evo što je o ozljedi rekao nakon utakmice

Podijeli :

xLukaKolavicx via Guliver

Arber Hoxha napustio je teren na nosilima nakon oštrog starta Ognjena Bakića u utakmici u kojoj je Dinamo slavio 0:2 u Gorici te se činilo da Plavi imaju novi veliki problem uoči velikog derbija.

Nakon što je Dinamo za derbi ostao bez Luke Stojkovića koji je jučer isključen nakon drugog žutog kartona, čini se da ipak neće imati probleme s izostankom Hoxhe.

Kako javlja Germanijak, izgleda da Hoxha nije teže stradao te im je pri ulasku u autobus poručio:

“Dobro sam, sve je u redu”.

Igrači Dinama se nisu ni tuširali u Velikoj Gorici, već su odmah otišli u Maksimir, dok je trenera Marija Kovačevića nakon medijskih obaveza na domaći stadion doveo sportski direktor Dario Dabac.