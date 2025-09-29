Hoxha i Mišić izašli iz igre zbog ozljede, no čini se da nema brige za Kovačevića

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Dinamo je nastavio pobjednički niz u 8. kolu HNL-a, na Maksimiru je slavio 4:1 protiv Slaven Belupa.

Golove za Dinamo zabili su Arber Hoxha (40), Sandro Kulenović (45+2), Mounsef Bakrar (56) i Mateo Lisica (72), dok je za goste zabio Adriano Jagušić (67). Dinamo je mogao i uvjerljivije slaviti, ali Kulenović u 60. minuti nije realizirao jedanaesterac, njegov udarac obranio je Osman Hadžikić.

Hoxha je na poluvremenu izašao iz igre, a u 61. minuti zamijenjen je i Josip Mišić, što se baš i ne viđa često. Da s njima nešto nije bilo u redu rekao je nakon utakmice i Kovačević.

“Zamijenio sam na poluvremenu Hoxhu i kasnije Mišića zbog nekih problema s ozljedom, ali vjerujem da nije ništa ozbiljno”, rekao je trener Dinama.

Sada se doznaju i nove informacije. Germanijak je objavio da ni Hoxha ni Mišić nisu teže ozlijeđeni te da bi obojica trebali konkurirati za utakmicu u Bačkoj Topoli protiv Maccabija u četvrtak.