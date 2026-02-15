Hoće li Livaja startati protiv Osijeka? Ovo je vjerojatni sastav Hajduka

Podijeli :

Robert Matić / HNK Hajduk Split

Nogometaši Hajduka danas u 22. kolu HNL-a gostuju kod posljednjeg Osijeka od 17.45 sati.

Hajduk je trenutno druga momčad u HNL-u s 40 osvojenih bodova, osam manje od vodećeg Dinama. U prošlom kolu na Poljudu je Hajduk svladao Slaven Belupo 2:0 i golovima Rokasa Pukštasa i Roka Brajkovića upisali prve bodove u 2026.

Pred današnju utakmicu najveće je pitanje statusa kapetana Marka Livaje koji je burno reagirao nakon što ga je Gonzalo Garcia zamijenio na utakmici protiv Slaven Belupa.

“Bio je ljut kada je zamijenjen, ali to se događa u dosta slučajeva. Dva su razloga, zato što misli da je dobar i nije fer mijenjati ga, ili je nezadovoljan svojom izvedbom. Bio je ljut, ali za mene to nije ništa posebno. Nitko od igrača prilikom zamjene nije reagirao neprofesionalno. Ljutito da, ali više od toga ne”, komentirao je Garcia spomenutu situaciju, a potom otkrio hoće li Livaja danas startati na Opus Areni:

“Vidjet ćemo hoće li igrati u nedjelju. Trenirao je dobro…”

Moguće je da Garcia neće riskirati te da će Livaja startati na Opus Areni.

Očekivani sastav Hajduka za Osijek:

Silić – Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović – Guillamon, Krovinović – Brajković. Pukštas, Rebić – Livaja