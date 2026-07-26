Hoće li bivši igrač Reala u Istru? Oglasio se insajder

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REUTERS/Jon Nazca via Guliver

Plasirana je vijest kao potencijalna senzacija, ali od toga ipak ništa.

Bivši igrač Real Madrida Mariano Diaz neće postati novi igrač NK Istre 1961.

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Informaciju je objavio talijanski novinar Lorenzo Lepore, koji tvrdi da mogućnost Díazova dolaska više ne postoji.

“Nakon interne rasprave u Istri 1961 o Marianu Díazu, nema nikakve šanse da se pridruži hrvatskom klubu”, napisao je Lepore.

Istra i Alaves dio su iste vlasničke grupacije, a dva kluba već godinama surađuju i razmjenjuju igrače. Upravo je zbog toga vijest o mogućem dolasku bivšeg igrača Real Madrida brzo privukla veliku pozornost hrvatske nogometne javnosti.

Iako rođen u Barceloni, Díaz je od 2011. bio dio Real Madrida, a put do prve momčadi otvorio mu je sjajan učinak od 27 golova za Castillu u sezoni 2015./16. Vrhunac karijere doživio je u Lyonu (21 gol i 6 asistencija u 48 utakmica), pa ga je Real ekspresno otkupio natrag za 22 milijuna eura i dodijelio mu Ronaldov broj sedam.

U dresu Reala skupio je 84 nastupa, 12 pogodaka i tri asistencije. Najsjajniji trenutak u Madridu bio mu je gol Barceloni u ožujku 2020., kada je odmah po ulasku s klupe u sudačkoj nadoknadi zapečatio pobjedu od 2:0.