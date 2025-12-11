HNS žestoko kaznio Dinamo i Hajduk zbog navijača, gore su prošli Zagrepčani!

Stigle su nove kazne za proteklo kolo hrvatskog prvenstva.
Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 16. kolo HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.
Dinamo – Hajduk (6. prosinca 2025.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 35.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 4.500 eura
Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 39.500 eura
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 30.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 4.000 eura
Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 34.000 eura
Osijek – Istra 1961 (7. prosinca 2025.)
Osijek
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 2.660 eura
Rijeka – Vukovar (6. prosinca 2025.)
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 1.300 eura
