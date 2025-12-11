HNS žestoko kaznio Dinamo i Hajduk zbog navijača, gore su prošli Zagrepčani!

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Stigle su nove kazne za proteklo kolo hrvatskog prvenstva.

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 16. kolo HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

Dinamo – Hajduk (6. prosinca 2025.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 35.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 4.500 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 39.500 eura

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 30.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 4.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 34.000 eura

Osijek – Istra 1961 (7. prosinca 2025.)

Osijek

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 2.660 eura

Rijeka – Vukovar (6. prosinca 2025.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 1.300 eura