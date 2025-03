HNS: Treba razmisliti o zabrani odlaska navijača na gostovanja u HNL-u!

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Nakon derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru (2:2) čiji je rezultat zasjenilo i ponašanje navijača na tribinama i bakljada zbog koje je bilo i 12 minuta nadoknade, priča se o mogućim promjenama.

Časnik za sigurnost Miroslav Marković podnio je izvještaj derbija uz napomenu da je bilo teško sve izbrojiti zbog dima. Upaljeno je više od 150 baklji na južnoj tribini na kojoj je bila Torcida, te više od 100 baklji na Sjeveru, gdje su bili BBB-i. Tu ne spadaju posebno opasne naprave kao što su rakete, petarde i topovski udari, koji su također bačeni u velikom broju.

HNS-ov voditelj odjela za sigurnost Jurica Jurjević otkrio je da se razmišlja o zabrani odlaska navijača na gostovanja u HNL-u.

“Nažalost, postalo je uobičajeno da na derbijima Dinama i Hajduka bude puno pirotehnike. Iako se napori iz utakmice u utakmicu povećavaju, ovaj put su čak i novinari bili detaljnije pretresani nego ikad. Nije jasno kako su unijeli toliko pirotehničkih sredstava, pogotovo što je policija fotodokumentirala da je prije utakmice pronašla i oduzela više od 300 pirotehničkih naprava. Moglo je biti još i gore. Ako je moglo gore.

Dinamo je angažirao zaštitare koji su to radili u suradnji s policijom. Ako policija primijeti da je nešto sumnjivo, može se aktivirati, tako su svi ovi kod kojih je pronađena pirotehnika predani njoj. Kompleksno je, stadion je pun rupa. Dug je proces od ulaska gostujućih navijača od parkinga do same južne tribine, to je čak 400-500 metara. Jako je puno praznog hoda. Ne sumnjam da su i policija i zaštitari napravili sve u svojoj moći, ali očito nije bilo dovoljno”, izjavio je Jurjević za Sportske novosti pa dodao:

“To je jedna od manjkavosti aktualnog disciplinskog pravilnika. Ne postoji ta mogućnost. Bilo je razgovora, dosta je to kompleksno jer radi se o stadionima na teritoriju Hrvatske. Gostujući navijači će naći model da kupe ulaznice za druge tribine. Zato što su karte u otvorenoj prodaji. Kad bi stadioni bili rasprodani, lakše bi to bilo napraviti. Zato se nije u to išlo, ali mislim da se o tome treba razmisliti u budućnosti”, dodao je Jurjević.