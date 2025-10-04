HNS osudio rasistički čin u Puli: ‘Surađivat ćemo s državnim tijelima kako bi se procesuirali odgovorni’

Podijeli :

Foto: NK Varaždin

Nakon rasističkog skandala na utakmici SHNL-a između Istre 1961 i Varaždina oglasio se i Hrvatski nogometni savez.

Pred kraj utakmice u Puli, u 88. minuti stopera Varaždina Lamine Ba čuo je ružne, rasističke povike s tribina uslijed čega je sudac Patrik Pavlešić nakratko prekinuo susret. Mauretanski stoper u 88. minuti je čuo ružne povike s tribina nakon čega je Patrik Pavlešić nakratko prekinuo susret. Utakmica se nastavila te je Istra sačuvala vodstvo od 1:0 i upisala pobjedu.

Nakon utakmice oba su kluba osudila taj čin, a sada se oglasio i Hrvatski nogometni savez. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

“HNS uvijek oštro osuđuje svaki oblik rasizma i diskriminacije i ima nultu stopu tolerancije prema takvim pojavama te će maksimalno surađivati s državnim tijelima kako bi se pronašli i procesuirali pojedinci odgovorni za ovaj incident.

Savez će također poduzeti sve korake u utvrđivanju odgovornosti i prema tomu poduzeti odgovarajuće mjere.

Pozivamo širu sportsku zajednicu da se ujedinimo u osudi svih vrsta rasizma i diskriminacije kojima nije mjesto na nogometnim stadionima i promoviramo vrijednosti fair playa, poštovanja i zajedništva koje su temelj našeg sporta.”