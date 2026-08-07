HNS osudio napad na Pejina: ‘Pozivamo institucije da poduzmu odgovarajuće mjere’

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Hrvatski nogometni savez oglasio se nakon brutalnog fizičkog napada na suca Tihomira Pejina.

“Hrvatski nogometni savez oštro osuđuje fizički napad na nogometnog suca Tihomira Pejina koji se dogodio u petak ujutro u Osijeku”, stoji u uvodu HNS-ova priopćenja za medije.

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“Prema zasad dostupnim informacijama, Tihomira Pejina fizički su napale nepoznate osobe, nakon čega mu je pružena hitna medicinska pomoć te je potom prevezen u KBC Osijek radi daljnjeg liječenja.

Neovisno o motivima i okolnostima koje će utvrditi nadležna tijela, Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja. Za fizički napad na bilo kojeg pojedinca ne postoji niti može postojati opravdanje.

HNS izražava punu podršku Tihomiru Pejinu te poziva nadležne institucije da utvrde sve okolnosti ovog događaja, identificiraju počinitelje i poduzmu odgovarajuće zakonske mjere.

Tihomiru Pejinu, koji je nakon završetka karijere kao glavni sudac trenutno aktivan kao video pomoćni sudac (VAR), želimo brz i potpun oporavak”, poručili su iz HNS-a.