HNS odbio zahtjev Rijeke. Sanchez: Dinamo je znao igrati ponedjeljkom, nije mi to jasno

Španjolac se osvrnuo i na gust raspored koji njegovu momčad čeka nakon reprezentativne stanke. Riječani će 4. travnja gostovati kod Slaven Belupa od 17.45, potom ih očekuje domaći ogled protiv istog suparnika u polufinalu Kupa, koji bi se trebao igrati 8. travnja, iako termin još nije službeno potvrđen, a zatim 11. travnja na Rujevicu stiže Osijek u prvenstvenom dvoboju od 18.45.

To znači da bi Rijeka u samo osam dana mogla odigrati čak tri utakmice, što Sanchezu nije u redu.

“Rijeka kao klub koji predstavlja Hrvatsku u Europi i bori se na svim frontama nema adekvatan tretman u kalendaru natjecanja. Razumijem televizijska prava, ali tražimo malo razumijevanja. Mi podižemo koeficijent hrvatskog nogometa. Nakon stanke igramo protiv Belupa u prvenstvu, pa protiv njih u Kupu, a onda nas čeka Osijek. Tražili smo da se utakmica s Osijekom igra u nedjelju ili ponedjeljak jer u srijedu igramo polufinale Kupa.