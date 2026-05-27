HNS od iduće sezone uvodi promjenu koja će razveseliti neke HNL klubove

xLukaxKolanovicx via Guliver

HNS je objavio izmjene Disciplinskog pravilnika koje stupaju na snagu od iduće sezone, a donose veliku promjenu u načinu kažnjavanja klubova. Ključna novost odnosi se na prebacivanje odgovornosti za navijačke izgrednike.

Do sada su klubovi domaćini automatski plaćali kazne za pirotehniku i nerede gostujućih navijača, čak i kada su organizacijski napravili sve po propisima. Ta je praksa godinama frustrirala manje klubove, koji su prošle sezone na utakmicama protiv “velike četvorke” platili čak 47 tisuća eura kazni za incidente na koje nisu mogli utjecati.

Prema novom članku 66. Disciplinskog pravilnika, pravila se drastično mijenjaju:

“Ako prekršaj počine samo navijači gostujućeg kluba, a utvrdi se da je klub organizator proveo utakmicu u skladu s propisima, odgovoran je samo gostujući klub.”

Što to znači u praksi?

Kraj automatskih kazni: Ako domaćin osigura dovoljan broj redara, ispoštuje sigurnosne protokole i nema organizacijski propust, više neće biti kažnjavan za tuđe nerede.

Moguće kazne u slučaju propusta: Domaći klub i dalje može snositi odgovornost ako disciplinska tijela utvrde lošu procjenu rizika ili zakazivanje osiguranja.

Usklađivanje s Uefom: Hrvatski nogomet ovime prelazi na europski model kažnjavanja, gdje se sankcije vežu isključivo uz klub čiji su navijači identificirani kao krivci.

Sve promjene pravilnika možete vidjeti ovdje.