HNS objavio termine odigravanja osmine finala Kupa, još se ne zna kad igra aktualni prvak

Hrvatski nogometni savez objavio je termine odigravanja susreta osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa.

Utakmice će se odigravati u tri termina, 29. listopada te 4. i 19. studenoga, s time da je još uvijek nepoznato kad će na teren Mladost Ždralovi i branitelj naslova Rijeka.

Taj termin neće biti 29. listopada jer dva dana kasnije Rijeka gostuje kod Dinama u sklopu 12. kola HNL-a.

Pet utakmica igrat će se na isti dan (u srijedu 29. listopada), a tjedan iza toga Istra 1961 će u goste kod Kurilovca. Dinamo gostuje kod Karlovca 1919 19. studenog u 17 sati.

