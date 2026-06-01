HNS objavio da je završen postupak licenciranja: Tko je sve dobio licencu i za koju ligu?

NK Rudeš

Hrvatski nogometni savez službeno je priveo kraju 23. Središnji postupak licenciranja klubova za nadolazeću natjecateljsku sezonu (2026./27.). Ovim procesom obuhvaćena su sva domaća natjecanja (HNL, Prva NL, Druga NL), Uefina klupska natjecanja, kao i ženski nogometni segment kroz Prvu HNLŽ te europska natjecanja za žene.

Ovogodišnji postupak vodio se prema ažuriranom Pravilniku o licenciranju i financijskoj održivosti klubova HNS-a (donesenom u studenom 2025. godine), koji detaljno propisuje stroge kriterije za muške i ženske nogometne kolektive koji žele sudjelovati u elitnim natjecanjima.

Tri ključne točke ovogodišnjeg licenciranja:

Strogi Uefini standardi za žene: Klubovi koji ciljaju na plasman u Uefa Ligu prvakinja (UWCL) ili UEFA Europski kup za žene (UWEC) moraju posjedovati važeću licencu nacionalnog saveza, što je standard uveden od sezone 2020./21.

Treća godina provjera za niže lige: HNS je već treći put zaredom proveo proces licenciranja za sudionike Druge NL, nakon što je ta obveza postala pravilo od sezone 2024./25.

Povijesni novitet: Po prvi put u povijesti domaćeg nogometa, službeno je proveden kompletan postupak licenciranja za klubove koji se natječu u Prvoj nogometnoj ligi za žene (Prva HNLŽ).

