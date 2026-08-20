HNS dao novi termin Hajduku i Rijeci u HNL-u, evo kad igraju

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Hajduk.hr / Robert Matić

Pred hrvatskim nogometnim klubovima ključnih je sedam dana u kojima lome sezonu na europskoj sceni.

Dinamo je u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka remizirao s Vikingom na Maksimiru (2:2) te prolaz mora izboriti na uzvratu u Norveškoj.

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S druge strane, Hajduk i Rijeku tek čekaju prve utakmice playoffa Konferencijske lige. Riječani gostuju u Danskoj kod Midtjyllanda, dok Bijeli na Poljudu ugošćuju poljski Rakow. Uzvrati su na rasporedu za tjedan dana, no ovim klubovima u gust raspored upada i prvenstveno kolo ovog vikenda. Hajduk dočekuje Osijek, a Rijeka na Rujevici igra protiv Istre.

Zbog ove paklene serije od tri utakmice u svega tjedan dana, HNS je izašao u susret Hajduku i Rijeci te im utakmice 5. kola HNL-a pomaknuo na ponedjeljak, 31. kolovoza. Splićani će tada na svom terenu dočekati Lokomotivu, dok Riječane očekuje gostovanje u Gorici.

Ostatak prvenstvenog kola odradit će se za vikend. U subotu igraju Istra i Dinamo te Varaždin i Rudeš, dok je nedjeljni termin rezerviran za susret Osijeka i Slaven Belupa na Opus Areni.

Raspored 5. kola HNL-a:

NK Istra 1961 – GNK Dinamo – 29.08.2026. -18.30

NK Varaždin – NK Rudeš – 29.08.2026. – 21.00

NK Osijek – NK Slaven Belupo – 30.08.2026. – 20.00

HNK Hajduk – NK Lokomotiva – 31.08.2026. – 18.30

HNK Gorica – HNK Rijeka – 31.08.2026. – 21.00