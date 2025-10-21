Hit objava Dinama: Iz Maksimira se pohvalili stanjem na tablicama

Podijeli :

xMarkoxMetlas xMNxPressx via Guliver

Dinamo dominira u više uzrasta.

Nogometaše prve momčadi Dinama u četvrtak očekuje novo europsko gostovanje, ovog puta kod švedskog Malmoa, a u ponedjeljak ide u Vinkovce odigrati susret protiv Vukovara.

Klub je na svojim društvenim mrežama objavio kakvo je stanje u klubu.

Uz opis “pogled na ljestvice” stoji poruka iz pjesme Bad Blue Boysa: “Daj mi samo pobjede”. U objavi se nalaze slike četiri različite tablice. U sat vremena objava ima više od pet tisuća lajkova na Instagramu.

Uz HNL, tu su i tablica Europa lige, 1. Nogometne lige za juniore te Premier League International Cup, natjecanja koje u međunarodnoj konkurenciji igra mlada Dinamova momčad. Na sve četiri tablice Dinamo je prvi.

A navijači Dinama još su zaključili i da su prvi na ljestvicama još dva Dinama – ženska nogometna ekipa te Futsal Dinamo.