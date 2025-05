Heroj Rijeke na pragu nastupa za BiH: Odluka je na njemu

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Image

Izbornik reprezentacije BiH Sergej Barbarez na konferenciji za medije pred utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi dotaknuo se dva važna igrača koja bi mogla ubrzo obući dres Zmajeva. Jedan od njih je i Niko Janković, igrač Rijeke koji je odigrao važnu ulogu u osvajanju HNL-a, a drugi je Vitaly Janelt, Nijemac koji zbog svoje supruge ima poveznicu s BiH.

“S Nikom smo imali razgovor. Bio sam kod njega i s njegovim ocem. Na njemu je to ostalo i to ćemo završiti kada se završe ove utakmice i tada ćemo se i javno očitovati za njega i za druge stvari. Sada se brinemo o ovih 26 igrača i morate me ispričati, neću puno komentirati te stvari”, rekao je Barbarez o Jankoviću.

Izbornik BiH upitan je i situaciji koja je vezana za Janelta s obzirom na to da igrač Brentforda i dalje nije dobio državljanstvo.

“Sve je još u tijeku. Znali smo od početka da će to biti teška misija. Optimistični smo još uvijek, a on je najviše optimističan.

Promijenili smo taktiku, uveli neke ljude u to. Nismo odbijeni, znači da smo još živi i naravno da ćemo sve pokušati da ga pridobijemo”, zaključio je Barbarez.