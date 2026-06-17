Hajduku prijeti Benfica, Rijeka i Varaždin saznali potencijalne suparnike

Nakon što je jučer ždrijebom prvog pretkola Europske lige utvrđeno da će splitski Hajduk europsku avanturu započeti protiv slovačke Žiline, u Nyonu nas danas očekuje novi ples kuglica.
UEFA je rano ujutro objavila skraćene podskupine, čime je znatno sužen popis potencijalnih protivnika hrvatskih predstavnika uoči nastavka ždrijeba.
Splićani danas od 13:00 sati doznaju potencijalnog suparnika u drugom pretkolu Europske lige. Za razliku od prvog ždrijeba, Hajduk u ovoj fazi nema status nositelja, što znači da bi, u slučaju prolaska Žiline, mogao ići na iznimno teške protivnike.
UEFA-ina podskupina donijela je Bijelima sljedeća tri imena:
- Benfica (Portugal)
- PAOK (Grčka)
- Maccabi Tel-Aviv (Izrael)
- Pafos (Cipar)
Od 14:00 sati na rasporedu je ždrijeb drugog pretkola Konferencijske lige, gdje se uključuju Rijeka i Varaždin. Prošlogodišnji finalist Kupa ostavljen je za nositelja, dok Varaždinci zbog slabijeg koeficijenta nemaju taj status. Također, u ovom će ždrijebu svog potencijalnog suparnika doznati i Hajduk, za slučaj da bude poražen od Žiline u Europskoj ligi.
Potencijalni suparnici Rijeke (status nositelja):
- DAC 1904 (Slovačka)
- Paksi (Mađarska)
- Bravo (Slovenija)
- Dečić (Crna Gora) / Liepaja (Latvija)
- CSKA Sofia (Bugarska) / Derry City (Irska)
Potencijalni suparnici Varaždina (bez statusa nositelja):
- Rapid Beč (Austrija)
- Hradec (Češka)
- Hibernian (Škotska)
- Glentoran (Sjeverna Irska) / RFS (Latvija)
- Petrovac (Crna Gora) / Žalgiris (Litva)
Potencijalni suparnici Hajduka (ako ispadne u KL):
- Gent (Belgija)
- Steaua (Rumunjska)
- Noah (Armenija)
- Katowice (Poljska)
- Tobol (Kazahstan)
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!