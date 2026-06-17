Hajduku prijeti Benfica, Rijeka i Varaždin saznali potencijalne suparnike

Nogomet 17. lip 20269:36 0 komentara
Robert Matić / Hajduk.hr

Nakon što je jučer ždrijebom prvog pretkola Europske lige utvrđeno da će splitski Hajduk europsku avanturu započeti protiv slovačke Žiline, u Nyonu nas danas očekuje novi ples kuglica.

UEFA je rano ujutro objavila skraćene podskupine, čime je znatno sužen popis potencijalnih protivnika hrvatskih predstavnika uoči nastavka ždrijeba.

Splićani danas od 13:00 sati doznaju potencijalnog suparnika u drugom pretkolu Europske lige. Za razliku od prvog ždrijeba, Hajduk u ovoj fazi nema status nositelja, što znači da bi, u slučaju prolaska Žiline, mogao ići na iznimno teške protivnike.

UEFA-ina podskupina donijela je Bijelima sljedeća tri imena:

  • Benfica (Portugal)
  • PAOK (Grčka)
  • Maccabi Tel-Aviv (Izrael)
  • Pafos (Cipar)

Od 14:00 sati na rasporedu je ždrijeb drugog pretkola Konferencijske lige, gdje se uključuju Rijeka i Varaždin. Prošlogodišnji finalist Kupa ostavljen je za nositelja, dok Varaždinci zbog slabijeg koeficijenta nemaju taj status. Također, u ovom će ždrijebu svog potencijalnog suparnika doznati i Hajduk, za slučaj da bude poražen od Žiline u Europskoj ligi.

Potencijalni suparnici Rijeke (status nositelja):

  • DAC 1904 (Slovačka)
  • Paksi (Mađarska)
  • Bravo (Slovenija)
  • Dečić (Crna Gora) / Liepaja (Latvija)
  • CSKA Sofia (Bugarska) / Derry City (Irska)

Potencijalni suparnici Varaždina (bez statusa nositelja):

  • Rapid Beč (Austrija)
  • Hradec (Češka)
  • Hibernian (Škotska)
  • Glentoran (Sjeverna Irska) / RFS (Latvija)
  • Petrovac (Crna Gora) / Žalgiris (Litva)

Potencijalni suparnici Hajduka (ako ispadne u KL):

  • Gent (Belgija)
  • Steaua (Rumunjska)
  • Noah (Armenija)
  • Katowice (Poljska)
  • Tobol (Kazahstan)

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