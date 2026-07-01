Hajduku pala prodaja pretplata za više od 30 posto

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U tijeku je afera oko najobožavanijeg igrača Hajduka Marka Livaje

U utorak je završen period u kojem su prošlosezonski pretplatnici HNK Hajduk mogli obnoviti svoje pretplate te u srijedu u 10 sati kreće slobodna prodaja za sezonu 2026/2027.

Ukupno 8652 pretplatnika iskoristilo je mogućnost obnove svoje prošlosezonske pretplate u protekla dva tjedna.

Sve informacije o prodaji, ključnim datumima i načinima plaćanja dostupne su na linku u nastavku.

U usporedbi s prošlom sezonom pala je prodaja pretplata za više od 30 posto. Prošle sezone Hajduk je na kraju roka za obnovu pretplata imao 13.200 pretplatnika. Ovogodišnji ritam dosta je slabiji, iako je Hajduk u pretplatu uključio i ulaznice za europske utakmice.

Tome su svakako pridonjelo i puno skuplje cijene ulaznica.

Jedan od uzroka smanjenja broja obnova pretplata je i povećanje cijena. Tako je, u odnosu na prošlu sezonu, pretplata za istočnu tribinu porasla sa 220 na 286 eura, a za Zapad 264 eura na 343.