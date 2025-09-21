Hajduku ovo u derbiju nije uspjelo već više od dvije godine

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je pobijedio Hajduk 2:0 na Poljudu u derbiju odigranom u sedmom kolu HNL-a.

Najveći derbi hrvatskog nogometa riješen je golovima koje su postigli Arber Hoxha u 44. i Monser Bakrar u 80. minuti, a zagrebačka se momčad pobjedom odvojila tri boda na vrhu ljestvice.

Hajduk je završio utakmicu bez javne opomene, što se prije toga zadnji put dogodilo 30. travnja 2023. godine. Hajduk je tad vodio Ivan Leko, a Dinamo Igor Bišćan i susret je završio bez golova. Od tada su se momčadi susretale još deset puta, a u svakoj je bilo javnih opomena.

Dinamo je u subotu napravio 15 prekršaja, a Hajduk pet.