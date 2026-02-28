Hajdukovac: Varaždin je stvorio dvije ili tri šanse, a mi dvadesetak

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Nogometaši Varaždina i Hajduka odigrali su 1:1 u dvoboju 24. kola HNL-a, čime je splitski sastav napravio novi korak unatrag u lovu na vodeći Dinamo na ljestvici.

Nakon susreta pred kamere stao je mladi desni bek Hajduka Luka Hodak.

“Dobra utakmica s naše strane ne mogu reći da nije. Mislim da smo kreirali dovoljno šansi da završimo ovo s tri boda. Čestitao bih Varaždinu na tome što su izvukli bod. Stvorili su možda 3-4 šanse, mi dvadesetak ako ne i više. 100 od 101 ovakve utakmice završiš s tri boda, ali što je tu je”, započeo je Hodak.

Koji je problem s tom realizacijom?

“Ponavljaju nam se utakmice kada kreiramo dovoljno, a jednostavno ne završimo. Stvar realizacije možda je karaktera da svi zajedno uđemo u taj gol u završnicu. Kroz glavu mi prolazi desetak centaršuteva koji prođe gdje samo treba staviti nogu i zabiješ gol.”