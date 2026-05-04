Hajdukova stranica na meti hakerskog napada, reklamira se “kocka”

RHR-FOTO TR via Guliver

Službena internetska stranica Hajduka suočila se s ozbiljnim poteškoćama koje upućuju na mogući hakerski napad. Korisnici koji joj pokušavaju pristupiti putem tražilica umjesto očekivanog sadržaja nailaze na nepoznate tekstove na indonezijskom jeziku, potpuno nepovezane s klubom.

Dodatnu sumnju na sigurnosni incident izaziva činjenica da se pojavljuju i promotivne poruke za online kockarnice. Iako domena (hajduk.hr) ostaje nepromijenjena, očito je da je došlo do kompromitacije sustava, pri čemu je ubačen sadržaj na stranom jeziku koji promovira kockanje.

Prema svemu sudeći, napadači su iskoristili sigurnosni propust kako bi izmijenili naslove i opise vidljive na tražilicama, s ciljem boljeg rangiranja spornih stranica koristeći reputaciju Hajdukove domene.

Sporni sadržaj, uključujući poruke koje obećavaju brzu zaradu putem slot igara, nema nikakve veze s klubom. Iako su pojedine poveznice poput web shopa ili članstva vjerojatno i dalje sigurne, preporučuje se oprez te izbjegavanje klikanja na glavne rezultate dok se problem ne riješi.

U ovakvim situacijama tražilice poput Googlea obično brzo reagiraju i mogu privremeno označiti stranicu kao nesigurnu dok administratori ne uklone zlonamjerni sadržaj i otklone sigurnosni propust.