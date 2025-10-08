Hajdukov kroničar dobio priznanje Danice Hrvatske pa poručio: ‘Svi smo mi prolazni, samo Hajduk živi vječno’

Podijeli :

Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske / Tomislav Bušljeta, Ana Marija Katić

Hajdukov kroničar Jurica Gizdić dobitnik je prestižnog priznanja "Red Danice Hrvatske s likom Franje Bučara" za dugogodišnji predani publicistički rad na području nacionalne sportske povijesti, te osobiti doprinos istraživanju modernog hrvatskog olimpizma.

Predsjednik Republike Zoran Milanović uručio je u srijedu odlikovanja i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama iz područja kulture, znanosti, sporta i gospodarstva, istaknuvši da oni predstavljaju vrh postignuća u svojim područjima. Među dobitnicima se našao i naš Jurica koji godinama predano radi očuvanju i promociji bogate Hajdukove povijesti.

“Kada ti predsjednik države oda ovakvu počast to zaista predstavlja krunu dugogodišnjeg rada na polju istraživanja povijesti sporta s naglaskom na Hrvatski olimpijski odbor i Hajduk. Od 93 knjige koje sam napisao, najviše njih je o Hajduku, a potom o Hrvatskom olimpijskom odboru.

Ovo je najveća počast koje mi je Hrvatska mogla odati, to je najveće odlikovanje koje predsjednik dodjeljuje na području sporta, ali želim istaknuti da ovo nije odlikovanje samo meni, nego i svim mojim prijateljima, suradnicima te mojim kolegama iz Hajduka. Svaka knjiga je timski rad tako da ja ovo smatram i timskim odlikovanjem. Koristim prigodu da još jednom zahvalim svim mojim suradnicima, a izjavu ću završiti onako kao završavam svaku moju knjigu – svi smo mi prolazni, samo Hajduk živi vječno”, istaknuo je ovom prigodom Jurica Gizdić.